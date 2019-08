Magazine Memorial do Cerrado oferece programação gratuita em Goiânia no Dia do Folclore Oficinas, cantos folclóricos, aproveitamento de materiais do Cerrado e música pautam as atividades abertas ao público nesta quinta-feira (22)

O Memorial do Cerrado, da PUC Goiás, em Goiânia, traz programação exclusiva para a celebração do Dia do Folclore, comemorado nesta quinta-feira (22), em todo o Brasil. A intenção é resgatar a importância das tradições culturais, dos conhecimentos, crenças, costumes, danças, canções e lendas dos povos. Das 7h30 às 17h, a Universidade abrirá as portas e promoverá aprese...