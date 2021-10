Magazine Memes com boneca de 'Round 6' divertem internautas Uma das últimas brincadeiras dos internautas é com um despertador inspirado no jogo “Batatinha frita, um, dois, três”

"Round 6" se tornou um dos maiores sucessos da Netflix desde que estreou no dia 17 de setembro. Mesmo quem ainda não assistiu a série coreana já viu vários memes engraçados nas redes sociais, principalmente com a boneca sinistra que elimina candidatos. Uma das últimas brincadeiras dos internautas é com um despertador inspirado no jogo “Batatinha frita, um, dois, ...