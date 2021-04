Magazine Memórias resgatadas Enciclopédia joga holofotes sobre mais de 500 personalidades negras ignoradas nos livros de história

Ignoradas, deturpadas e menosprezadas. É assim que as histórias dos povos negros costumam ser contadas em registros biográficos, obras de arte e até mesmo nos livros de história do Brasil, apagadas num país que ironicamente tem o maior número de pessoas negras fora do continente africano.Lançado agora pela Companhia das Letras, o livro Enciclopédia Negra reúne ...