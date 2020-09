Magazine Memórias prazerosas A novela Laços de Família é um dos trabalhos mais marcantes da carreira de Marieta Severo na TV. Na pele da sofisticada, irônica e manipuladora Alma, ela toma conta das cenas em que aparece na trama de Manoel Carlos. Vinte anos após a exibição original, a atriz ainda recorda detalhes do período em que gravou a novela e das relações que construiu nos bastidores. Na entrevista abaixo, Marieta relembra o trabalho, as recordações do dia a dia de gravações, a sintonia com o elenco e a complexidade de sua personagem. Exibida no Vale a Pena Ver de Novo, Laços de Família é escrita por Manoel Carlos, com direção geral e de núcleo de Ricardo Waddington.

Quais sentimentos a volta de Laços de Família no Vale a Pena Ver de Novo desperta em você?Essa reprise me puxou um fio de memórias muito prazerosas. As lembranças são de muitas farras nas gravações, existia uma troca com os atores muito boa. Um clima bom de gravação é fundamental, traz muito prazer e alimenta o trabalho. Como foi atuar em uma trama e...