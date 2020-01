Magazine Memórias de guerra Com 1917, diretor Sam Mendes procura contar a história de seu avô durante a Primeira Guerra Mundial

Dean-Charles Chapman tornou-se conhecido como Tommen na série Game of Thrones. George MacKay foi um dos filhos – Bodevan, o Bo – de Viggo Mortensen em Capitão Fantástico. Ambos fazem agora Blake e Will em 1917, o épico de guerra de Sam Mendes que teve pré-estreias no fim de semana e entra em cartaz hoje. No começo do mês, 1917 venceu os Globos de Ouro de melhor filme...