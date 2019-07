Magazine Melim e Vitor Kley fazem show em Goiânia Assinante do POPULAR tem 70% de desconto para a compra de um par de ingressos; confira

A banda Melim, evidenciada pelo reality show musical Superstar, e o cantor Vitor Kley são as atrações deste sábado, no projeto Deu Praia. Os ingressos custam R$ 176 nos valores de inteira (sujeito a alteração conforme a demanda). Assinante do POPULAR tem 70% de desconto para a compra de um par de ingressos. Quem vê os irmãos Melim tocando juntos imagina q...