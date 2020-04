Magazine Meio de transporte mais famoso

A carroça continua sendo um dos meios de transporte mais comuns no campo, embora veículo motorizados também tenham passado a integrar com força a paisagem. Um dos primeiros veículos locomotores criados no mundo, é muito difícil, segundo historiadores, precisar exatamente quando foi criada. O mais provável é que tenha sido originada ainda na Idade da Pedra, quando a agricu...