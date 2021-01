Magazine Meio artístico lamenta morte

A notícia da morte do cantor paraibano e ícone do forró Genival Lacerda, por complicações da Covid-19, foi recebida com tristeza no meio artístico. Nas redes sociais, artistas lamentaram a notícia e ressaltaram a importância de Genival Lacerda para a música popular brasileira. “A música de Genival Lacerda era pura alegria. Queria agradecer por cada sorriso. Sinto muitíss...