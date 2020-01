Magazine Meio a meio

Com a promessa de agradar tanto os adultos quanto as crianças, o live-action que reconta a história de Mulan tem previsão de estreia para 26 de março. O remake da animação de 1998 traz como protagonista a chinesa Liu Yifei, uma das atrizes mais populares dessa geração no país. No filme dirigido por Niki Caro, quando uma guerra se aproxima, o imperador da China ordena que ca...