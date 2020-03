“A meditação ajuda muito a manter o equilíbrio e o bem-estar mental, afastando o medo e a solidão”, destaca a instrutora de ioga Isabela Dias. A profissional foi mais uma entre tantas professoras que precisaram desmarcar as aulas presenciais nos centros e escolas que dava aulas para o combate à proliferação da pandemia do coronavírus. Como saída, ela tem agendado as aulas de ioga on-line.

Diversos centros holísticos e de aprendizado mental fecharam as portas desde segunda-feira. A Escola de Consciência Unipaz Goiás, localizada no Setor Sul, por exemplo, divulgou um comunicado que pegou os alunos de surpresa. Em nota, a escola afirma que a medida foi tomada com base nas determinações da Nota Técnica da Secretaria de Saúde de Goiás, publicada na última semana. A previsão é que o espaço retome as atividades em 15 dias.

Para a instrutora Isabela Dias, é possível manter a prática de ioga sozinha e dentro de casa, mas é preciso disciplina. Estabelecer uma rotina no conforto do lar, com horários e formato para a prática são o primeiro passo a adaptação. “A saudação ao sol é uma ótima série para se fazer diariamente. É possível encontrar vários tutoriais de como fazê-la na internet. Você pode fazê-la quando acorda, começando com uma sequência de quatro repetições. Assim você alonga e fortalece a maior parte dos músculos do corpo”, orienta a profissional.

Para os que têm dificuldade em criar uma rotina individualizada, Isabela reforça que a meditação ajuda a manter o equilíbrio e o bem-estar mental. Há vários tipos de meditação, como a silenciosa, com mantras e guiadas. Na internet, é possível encontrar tutoriais gratuitos de meditação.

“Hoje em dia, meditar é uma prática totalmente acessível. Você não precisa seguir um mestre para aprender, ou ir a um espaço de ioga, você pode começar sozinho”, pondera a profissional. A dica da professora é fazer uma pesquisa ampla para encontrar a melhor maneira possível. “Inicie com dez minutos, você verá a diferença em seu dia”, destaca.