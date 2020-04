Manter o bom humor e o otimismo foi um dos caminhos encontrados pelo aposentado Elípio Galdino Bezerra Filho, de 40 anos, para passar pelo período de quarentena com um pouco mais de leveza. Adepto de meditação há dez anos, quando foi diagnosticado com esclerose múltipla e passou por um período de intensa depressão, Elípio afirma que, mesmo sem poder visitar seus pais e irmãs que moram no interior, tenta passar tranquilidade a todos ao seu redor.

“Todos os dias me perguntam como eu faço para manter a tranquilidade e eu respondo na hora: medito diariamente. Existem diversas formas de meditação e de forma individual, buscamos aquela que melhor nos adaptamos”, expõe Elípio, que é adepto da meditação 3-5-3, da ONG Mãos sem Fronteiras. “Trata-se de uma meditação simples, de cinco minutos, onde o objetivo não é ficar sem pensar e sim não dar atenção aos pensamentos”, explica.

Com o afastamento social, Elípio acabou ficando sem suas meditações presenciais. Agora faz uso do aplicativo gratuito Cinco Minutos: Eu Medito. “É perfeito para iniciar um novo hábito. Também tenho acompanhado lives pelo Instagram e Facebook todos os dias à noite. É um exercício simples, baseado em respirações e disciplina mental, que traz benefícios cientificamente comprovados”, destaca.