O que não pode faltar em um bom arraial é a sanfona animada, bandeirolas no céu e crianças correndo de um lado pro outro. Nao vai dar para pular fogueira em 2020 por conta do distanciamento social, mas o goiano sempre arruma um jeito de matar a saudade da festança. Em tempos de pandemia, amantes das festas juninas se reinventam para nao deixar passar em branco uma tradição que acompanha os hábitos e costumes do mês de junho. Nascida no campo e popularizada nas cidades, a herança junina já faz parte do DNA cultural de Goiás.

“O momento é de se reinventar para não quebrar a tradição das festas juninas que os goianos guardam com tanto carinho no coração”, adianta a confeiteira Patrícia Rêgo, 31, que tem produzido comidinhas juninas para entrega delivery. Na festança da quadrilha, comida é prato que se come cheio: paçoca, milho na brasa, caldo de frango e feijão, mané pelado e pé de moleque, com menção honrosa para o querido quentão. “Impossível escolher um quitute preferido. É um combo de gostosuras que tem gosto de infância, de saudade.”

Aniversariante do mês, as últimas comemorações de Patrícia foram regadas a quentão e milho cozido. Para o aniversário na próxima semana, a moça já adianta que vai ficar em casa, no conforto e seguranca do lar, junto com os entes queridos. “Neste ano, a ideia é festejar em casa, com as pessoas que moram comigo, mas sem deixar a tradição junina de lado”, explica a confeiteira, que tem passado a quarentena imersa na cozinha fazendo pudim de paçoca e bolo de milho. “O melhor da festa junina é, com certeza, as comidas.”

O goiano não espera junho chegar para comer pé de moleque ou saborear canjica e pamonha assada. As comidas dos arraiais fazem do paladar e da gastronomia do Brasil Central, com ingredientes regados a milho e leite. “Quando começou a quarentena no início do ano, logo já imaginei que chegaria junho e tudo se normalizaria para as festas juninas. Ninguém poderia imaginar, não é mesmo? O jeito agora é tentar criar outras maneiras de celebrar um hábito tão forte em nossa cultura como são as quadrilhas”, destaca a produtora Marianna Pardim, 21, que tem produzido kits de festa junina para entregas em casa.

A ideia de Marianna é apresentar um serviço adaptado para os novos tempos, com comidas em escalas menores, próprias para famílias que estão isoladas em suas residências. “São pequenas amostras de comidinhas para rememorar a época, mas sem promover aglomerações ou encontros desnecessários. Quando tudo isso passar vamos pular fogueira e encontrar os amigos em boas festas juninas ”, destaca Mariana.

Abraço

Foi a sede de quentão e a vontade de dançar forró que fizeram com que o Coletivo Aruá, de Goiânia, pensasse em uma alternativa para a festa junina deste ano. “Eu não consigo imaginar a minha família sem lembrar de carnaval e festa junina. Não sei nem falar qual paixão vem primeiro. Na escola eu era a primeira a dar o nome na lista de quem vai participar da quadrilha”, revela a produtora cultural Milena Nominato, 30, que está à frente de um “arraial moderno” realizado no dia 27 nas redes sociais.

Asa Branca, Pula a Fogueira e O Xote das Meninas são algumas das canções de festas juninas que o Trio Aruá guarda para o repertório de uma live especial. Durante todo o dia o coletivo também promoverá entregas de comidas, em um cardápio que varia entre diversas gostosuras como chica doida, cachorro quente de métro e curau. A ideia adicional é promover um correio elegante delivery com direito a maçã do amor e mensagem misteriosa do jeito que um arraial tem que ter.

“Como vários estabelecimentos, o coletivo está fechado desde março. Agora precisamos lutar para manter o espaço, pagar as contas”, diz Milena. Para ela, preservar a tradição é o mesmo de se reconectar com as pessoas queridas, mesmo de longe. “Até hoje as cores e cheiros dos arraiás me encantam, comida típica, sanfoneiro, violeiro e fogueira. Festa junina é um abraço nesses dias de isolamento”, reflete.