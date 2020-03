Mudar para a fazenda ou para cidades pequenas do interior nesse momento vem se tornando uma realidade. O objetivo é ficar distante dos grandes centros, onde há maior aglomeração de pessoas. Para 2020, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, o segmento de médio e alto padrão deve representar um crescimento de mais de 30% no mercado imobiliário. Desde o anúncio da pandemia, famílias passaram a procurar imóveis para períodos de, no mínimo, 120 dias em condomínios de luxo fechados, bem como outros existentes no litoral, até passar a fase mais aguda de contaminação pelo novo coronavírus.