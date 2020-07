Magazine Medalhões da MPB aderem ao formato de lives e aumentam o cardápio de shows para curtir em casa Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo também chegam com a primeira live do projeto O Grande Encontro, no domingo, às 16 horas, no canal oficial do grupo no YouTube

Quando o Caetano vai fazer uma live? Essa pergunta vem sendo feita frequentemente pela mulher e empresária do artista, Paula Lavigne, em stories do Instagram. Ele sempre responde que está “esperando a voz estar boa”. Aos poucos, os medalhões da MPB vão entrando no universo dos shows on-line. Gilberto Gil, Martinho da Vila, João Donato e João Bosco já fizeram. Quem...