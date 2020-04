Magazine “Me sinto protegido no interior”, diz Sérgio Guizé ao POPULAR Prestes a voltar ao ar novamente como Candinho, de "Êta Mundo Bom", o ator falou em entrevista de seu sítio no interior de São Paulo, onde vive com a mulher e também atriz, Bianca Bin

A simplicidade e o otimismo do ator Sérgio Guizé, 39, podem ser revistos em Candinho, protagonista da novela Êta Mundo Bom!, que será exibida a partir de segunda-feira no Vale a Pena Ver de Novo (Rede Globo). Mas o artista fez o movimento contrário ao de seu personagem: na trama, Candinho sai do campo e vai parar na capital paulista; já Guizé, saiu da cidade grande há...