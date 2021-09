Magazine 'Me deu taquicardia', afirma Samara Felippo ao relatar racismo que filha sofreu na escola Ela me relatou que um amiguinho dela chamou ela de negrinha chata: 'ah, sua negrinha chata'

Samara Felippo, 42, afirmou que a sua filha caçula, de oito anos, foi vítima de racismo na escola. Em live no Instagram nesta segunda (13), a atriz contou que sentiu taquicardia no momento em que a menina contou o que tinha acontecido. "A [nome da menina] veio me relatando que um amiguinho dela chamou ela de negrinha chata: 'ah, sua negrinha chata'. Só que ela ve...