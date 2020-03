Magazine McFly pretende ficar junto para sempre após “três anos tristes” de separação, diz grupo

A banda inglesa de pop rock McFly presenteou seus fãs ao confirmar, em setembro do ano passado, que voltaria aos palcos. O anúncio foi seguido do lançamento de novas músicas e de uma turnê. No Brasil, a passagem estava programada para este mês por sete cidades, mas os shows foram adiados por causa da pandemia de coronavírus - agora, eles virão no final de setembro.O ...