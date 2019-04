Magazine MC Sapão morre de pneumonia aos 40 anos O funkeiro estava internado há nove dias no Centro de Tratamento Intensivo

O funkeiro MC Sapão, de 40 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (19) no Hospital municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No último dia 10 de abril, o cantor deu entrada na unidade de saúde apresentando sintomas de pneumonia e, desde então, estava internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Um boletim de saúde en...