MC Sapão é enterrado neste sábado em velório aberto a fãs e amigos

O corpo do funkeiro MC Sapão será velado e sepultado neste sábado (20) no Cemitério da Penitência, no Caju, Rio de Janeiro. Segundo a assessoria, fãs e amigos poderão se despedir do cantor a partir das 15h. A pedido da família, a imprensa não está autorizada a entrar no local. O funkeiro MC Sapão morreu aos 40 anos no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 19. Dono do sucesso Vou Desafiar Você, ...