Magazine MC Kevin fazia sexo na sacada e pulou para evitar flagra, diz modelo Modelo fitness, Bianca Dominguez afirmou que viu o momento em que o funkeiro "não aguentou se pendurar" na varanda do quarto do hotel e caiu

A modelo fitness Bianca Dominguez afirmou que viu o momento em que MC Kevin, 23, "não aguentou se pendurar" na varanda do quarto do hotel e caiu, na noite do último domingo (16). Os dois estavam tendo relações sexuais no local quando o funkeiro parou porque achou que sua mulher o havia descoberto. Bianca disse nesta terça-feira (18) ao jornal Extra que Kevin passou...