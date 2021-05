Magazine MC Kevin consumiu álcool e a droga MD antes de morrer, confirma laudo do IML Documento também diz que não é possível estipular a quantidade da amostra

Os exames toxicológicos feitos no sangue de Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, 23, indicaram que o cantor ingeriu a droga sintética MD, álcool e cafeína antes de cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último dia 16. Um laudo concluído nesta quinta (27) pelo IML (Instituto Médico Legal) afirma que, "de acordo com as...