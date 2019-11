Magazine MC Gui: "não quero que um deslize que tive acabe com toda minha vida" O cantor diz que buscou terapia após o episódio e que está em busca de mudança

No dia 21 de outubro, o cantor MC Gui publicou um vídeo no Instagram em que ria de uma garotinha. Ele foi acusado de humilhar a criança enquanto dava risada e focava a câmera no rosto da menina, que ficou visivelmente constrangida. "Eu fui um imbecil naquele momento", declarou o funkeiro durante entrevista ao colunista Leo Dias nesta segunda-feira, 11. Depois de ter...