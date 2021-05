O cantor MC Brinquedo, 19, resolveu homenagear MC Kevin, 23, que morreu ao cair do quinto andar de um hotel o Rio de Janeiro. Ele tatuou o rosto do funkeiro nas costas. Ambos eram muito amigos e Kevin era um espelho para Brinquedo.

"Eu te amo, só queria meu amigo aqui", escreveu o artista ao mostrar a imagem. "Impossível acreditar que nunca mais vou receber um aperto de mão com beijo no rosto. Quem vai me motivar, irmão? Quem?", indagou.

Na sequência, Brinquedo lembrou que nunca vai esquecer do rapaz que chamava de irmão. "Que aperto no coração, que saudade, por que você? Eu vou te amar para sempre, ninguém vai esquecer de você em todos os dias da face da terra até eu ir morar com você", postou.

O cantor Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, morreu na noite do último domingo (16) após cair da sacada de um hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A causa da queda ainda está sendo apurada em meio a muitas especulações.

O funkeiro foi para a capital fluminense por causa de um show, realizado na noite anterior, e estava hospedado no hotel Brisa Barra, no 13º andar, com a mulher, a advogada Deolane Bezerra. Amigos dele, no entanto, estavam em outros quartos, como o 502, de onde MC Kevin caiu.

A primeira versão para o acidente foi de que o músico havia bebido e em certo momento tentado saltar da sacada do quarto na piscina do estabelecimento, prática conhecida como balconing e que se popularizou em alguns países anos atrás.

Uma nova versão, no entanto, começou a ganhar força na segunda-feira (17) à noite, após alguns depoimentos. Nessa nova linha de investigação, MC Kevin teria tentado saltar para a sacada do quarto abaixo, para fugir de um possível flagra da mulher.

A modelo Anny Alves, passista da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, de São Paulo, relatou que o artista, que estava com amigos no quarto 502, foi para a sacada com uma mulher, quando alguém bateu na porta. Achando ser sua esposa, ele teria tentado o salto.

Alves chegou a falar sobre essa versão em suas redes sociais, mas apagou em seguida. A hipótese, no entanto, parece semelhante à apresentada por Bianca Dominguez, acompanhante de luxo que prestou depoimento à polícia na segunda-feira.

Dominguez, que estaria na sacada com Kevin na hora do acidente, contou que conheceu o cantor e seus amigos, entre eles o funkeiro Victor Elias Fontenelle, conhecido como MC VK, na tarde de domingo em um quiosque. Ela teria marcado um encontro sexual com os dois, tendo cobrado R$ 2.000.

A modelo confirmou o encontro e o valor à Record por mensagem. Segundo o jornal Extra, Dominguez e Fontenelle teriam confirmado em depoimento que mantiveram relações sexuais no quarto e depois ela teria ido com MC Kevin para a sacada.

Os dois estariam juntos na área externa quando um amigo dos músicos chegou ao quarto 502. A batida na porta teria sido confundida com a mulher de MC Kevin, levando-o a tentar fugir do flagrante, apontam os depoimentos ouvidos pelos policiais da 16ª DP, na Barra.

O hotel Brisa Barra divulgou uma nota de pesar, onde afirma que está em "total cooperação com as autoridades policiais para esclarecimento do ocorrido". "Nossos sentimentos à família e aos fãs", completou comunicado.