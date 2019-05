Magazine Maurício Meirelles traz seu novo espetáculo para Goiânia “Levando o Caos” terá única apresentação com piadas inéditas

O humorista Maurício Meirelles traz ao público goianiense o show “Levando o Caos”, em uma única apresentação, no dia 26 de maio, domingo, às 20h, no Teatro Madre Esperança Garrido. O espetáculo aborda temas mais profundos, baseados em sua vivência como depressão, feminismo dentro e fora do casamento, política, preconceitos que todos possuem, entre outros. “Poder voltar...