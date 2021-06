Magazine Matthew Perry, de 'Friends', tem noivado rompido após flagra em app de namoro Em comunicado breve à revista People, ele disse que tudo chegou ao fim. "Às vezes as coisas simplesmente não funcionam e esta é uma delas"

Conhecido como Chandler do seriado "Friends" (1994-2004), o ator Matthew Perry, 51, teve seu noivado de sete meses rompido com a agente literária Molly Hurwitz, 29. O término acontece semanas depois de ele ser flagrado flertando com uma outra moça em um app de paquera. Em comunicado breve à revista People, ele disse que tudo chegou ao fim. "Às vezes as coisas simple...