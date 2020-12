Magazine Matrix 4 e Velozes e Furiosos 9 são algumas das estreias mais aguardadas no cinema em 2021

Salas fechadas, adiamentos de produções e crescimento do streaming. A indústria cinematográfica em 2020, como vários outros setores de entretenimento, foi arrasada pela pandemia provocada pelo coronavírus. O novo ano chega com um calendário cheio com mais de 150 estreias programadas. Muitos filmes foram remanejados do ano passado para 2021, caso de Viúva Negra, 007: ...