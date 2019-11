Magazine Matheus Ribeiro recebe dicas de William Bonner: ‘uma aula com quem mais entende de Jornal Nacional’ Jornalista apresentará o principal telejornal do País ao lado da paraibana Larissa Pereira; confira os detalhes do encontro

Falta pouco para o jornalista Matheus Ribeiro apresentar o Jornal Nacional e representar Goiás e a TV Anhanguera na programação de aniversário dos 50 anos do principal telejornal do País. No próximo sábado (9), ele estará na bancada do JN ao lado da paraibana Larissa Pereira. O apresentador passou os últimos dias no Rio de Janeiro se preparando para o tão espera...