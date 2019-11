Magazine Matheus Ribeiro e Larissa Pereira participam do JN e goiano manda um "faço questão da sua companhia" Em clima de descontração, goiano e paraibana foram apresentados no telejornal de maior audiência do Brasil

O goiano Matheus Ribeiro e a paraibana Larissa Pereira foram apresentados na noite desta sexta-feira (8) para todo o Brasil na edição do Jornal Nacional. Descontraído, o representante de Goiás no projeto de 50 anos do JN, que é apresentado todos os sábados por jornalistas das emissoras regionais filiadas à Globo, até usou um de seus bordões durante o tradicional boa n...