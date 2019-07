Magazine Matheus Ribeiro, da TV Anhanguera, vai apresentar o Jornal Nacional Jornalista goiano falou sobre a oportunidade em estar na bancada do telejornal mais assistido do Brasil

O jornalista goiano Matheus Ribeiro, do Jornal Anhanguera 2ª edição, da TV Anhanguera, será um dos apresentadores do Jornal Nacional no esquema de rodízio com âncoras regionais que começa a partir do dia 31 de agosto (sábado). A ação faz parte das comemorações de 50 anos do telejornal, que assim como Matheus, terá outros 26 apresentadores de telejornais locais de cada e...