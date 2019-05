Magazine Matheus Ceará apresenta “Papai é Uma Piada” em Goiânia e Anápolis Comediante traz ao público goiano seu novo stand up comedy, sobre paternidade

O comediante Matheus Ceará (foto) estará em Goiás neste fim de semana com seu novo o stand up, Papai é Uma Piada. Ele se apresenta em Anápolis nesta sexta-feira, às 21 horas, no Teatro São Francisco, e no sábado, às 19 e às 21 horas, e domingo, 18 horas, no Teatro PUC. No espetáculo com quadros novos, piadas e novas histórias de família, ele fala sobre a pate...