Magazine Materiais comumente usados em pisos e áreas externas se transformam em revestimentos sofisticados Grandes marcas apostam alto na riqueza dos materiais sustentáveis, na sofisticação dos tons pastéis, na beleza do natural e na descontração das diferentes formatos

Antes mesmo da indústria de revestimentos ganhar notoriedade, por conta de novidades como os super-relevos com texturas 3D e os modelos junta seca (sistema que diminui a percepção das emendas entre as peças), arquitetos e decoradores vanguardistas já diziam que o futuro do segmento seria construído com gigabytes. Agora, porém, os lançamentos mais recentes do merca...