Magazine Masp, o museu de arte mais caro do Brasil, aumenta o valor do ingresso depois de mais de um ano Visitas custarão R$ 50, a inteira, e R$ 25 a meia-entrada

O Masp, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, aumentou o valor do seu ingresso. A partir desta quarta-feira (15), as visitas à instituição custarão R$ 50, a inteira, ou R$ 25 a meia-entrada. A mudança foi anunciada por um porta-voz do museu. Este é o primeiro reajuste desde 5 de fevereiro de 2020, quando o ingresso do Masp passou a ter o valor cheio ...