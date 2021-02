Magazine Martinho da Vila comemora 82 anos de idade nesta sexta-feira (12)

Ele nasceu em Duas Barras, interior do Rio, e hoje comemora 82 anos de idade. É Martinho da Vila, filho de lavradores que chegou à Cidade Maravilhosa com 4 anos. Sua carreira como música teve início em 1967, quando apresentou Menina Moça no 3º Festival da Record. Mas o sucesso chegou somente no ano seguinte, com Casa de Bamba. O primeiro disco, que leva seu nome, fo...