Magazine Martim Cererê reúne representantes do rock goiano Evento gratuito marca lançamento do disco da Desert Crows e conta com outros shows estilos stoner rock e grunge

O Centro Cultural Martim Cererê recebe neste sábado (11), a 4ª edição do Cidade Rock 2019, a partir das 19h, com entrada franca. Os estilos stoner rock e grunge serão os destaques, com shows das bandas Aurora Rules, Desert Crows, Dogman, Rural Killers, Black Lines e Coyote Shades. Revelação do stoner goiano, a Deser Crows irá lançar seu primeiro disco no Cidade Rock. ...