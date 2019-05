Magazine Maroon 5 é confirmado no VillaMix 2019, mas não é em Goiânia Banda norte-americana, comandada pelo vocalista Adam Levine, fara única apresentação no Brasil no dia 6 de julho

O Festival VillaMix confirmou nesta sexta-feira (3) a presença da banda Maroon 5 na edição de 2019 do evento em São Paulo, frustrando a expectativa do público goiano, após rumores de que a banda poderia se apresentar em Goiânia. O grupo liderado por Adam Levine será a atração principal do dia 6 de julho, em apresentação única na América Latina. O evento na c...