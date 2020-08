Magazine Marisa Orth: 'sem humor não dá' Atriz está de volta às telinhas na pele de Rita na reprise do seriado Toma Lá Dá Cá

Dona de personagens marcantes do humor, a atriz Marisa Orth está de volta às telinhas na pele de Rita na reprise do seriado Toma Lá Dá Cá (2007-2009), na TV Globo/TV Anhanguera, após o No Balaio. Na trama, a personagem Marisa Orth trabalha como corretora de imóveis e é casada com o dentista Arnaldo (Diogo Vilela), mas já foi esposa do também corretor de imóveis Mário J...