Magazine Marisa Orth relembra construção de sua personagem no ar na reprise de "Haja Coração" Eu me considero uma mãezona assim como a Francesca. Quase ninguém sabe, mas eu me chamo Marisa Domingos Orth, mas o Domingos é Domenico, que, no pós-guerra, meu avô italiano acabou tendo de mudar

Na novela Haja Coração (Globo), depois de passar anos sofrendo com a ausência de Guido (Werner Schünemann), o marido que desapareceu sem deixar qualquer vestígio, Francesca (Marisa Orth) resolve dar uma chance a um novo amor. Mesmo que seja com Rodrigo (Paulo Tiefenthaler), o excêntrico dono da produtora Peripécia, que conseguiu se livrar das neuroses com limpeza e organ...