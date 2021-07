Magazine Marisa Monte lança disco inédito após dez anos e ataca Bolsonaro com seu otimismo Entre as canções, que mesclam gêneros como samba e soul, se destaca a harmonia suave de violões, piano, bateria, guitarra, trompete e flauta. Para alegria de uns e chateação de outros, não há nenhuma mudança significativa no estilo tradicional da cantora

Em paz com o tempo. É assim que Marisa Monte se vê diante do lançamento de seu primeiro álbum solo de canções inéditas em quase uma década. O disco, no entanto, chega num momento nada pacífico. Em direção contrária à crescente onda negacionista que se instala no país, a obra propõe o que Marisa chama de “afirmacionismo”. Cheio de otimismo, esperança e traços típico...