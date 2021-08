Magazine Marina Ruy Barbosa rebate críticas por post sobre 'representatividade ruiva' Atriz virou assunto nas redes sociais e acabou sendo alvo de comentários negativos

Marina Ruy Barbosa, 26, rebateu críticas por ter repostado um vídeo sobre 'representatividade ruiva' no seu perfil oficial no Instagram na noite deste domingo (29). Nas imagens, duas crianças ruivas ficam encantadas ao ver uma propaganda com uma foto da atriz em um anúncio em um shopping. "Depois falam que representatividade não é importante", diz a legenda do vídeo. Após virar ...