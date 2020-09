Magazine Marina Lima completa 65 anos nesta quinta-feira (17) Cantora e compositora foi a primeira mulher a assinar contrato com a gravadora Warner

Há 65 anos, no Rio de Janeiro, nascia a cantora e compositora Marina Lima. Em 1975, ao decidir musicar um poema do irmão mais velho, Antonio Cicero, ela iniciou uma parceria artística de sucesso. A canção, Alma Caiada, foi gravada no ano seguinte por Maria Bethânia. EM 1979, Marina assinava contrato com a gravadora Warner – foi a primeira mulher a realizar o ...