A novela mexicana Marimar estreia em duas etapas no Globoplay. A primeira parte chega à plataforma nesta segunda (23), às vésperas do aniversário de Thalia, que interpreta a personagem que dá título à história. A artista completa 50 anos no próximo dia 26. A cantora e atriz é uma das principais artistas do México, protagonizando títulos importantes de telenovelas ao longo de mais de 30 anos de carreira.

Enredo de Marimar

O folhetim de Inés Ródena, exibida originalmente em seu país em 1994, conta a história de uma jovem que vive em uma situação muito humilde junto com seus avós em um povoado à beira mar no México. No mesmo lugar, mas em uma situação financeira totalmente oposta à de Marimar, está Sérgio (Eduardo Capetillo). A vida dos dois se cruza e Marimar logo se vê apaixonada pelo rapaz. Sergio, que vive às turras com a madrasta e com seu pai, se casa com Marimar para afrontar os parentes, mas logo depois do casório vai para outra cidade cumprir seu contrato como jogador de futebol. É aí que a vida de Marimar se transforma em um verdadeiro martírio. Ela sofre com as atitudes de Angélica (Chantal Andere), madrasta de Sergio, que faz até com que ela seja presa por roubo.

Ao sair da cadeia, grávida de Sergio, Marimar vai embora do povoado e consegue um emprego na casa de um homem muito rico e doente, Gustavo Albama (Miguel Palmer), que vive atormentado por ter abandonado sua namorada grávida no passado e sonha reencontrar a filha. Algum tempo depois de empregar Marimar, ele descobre que ela é sua filha. A jovem simples acaba se tornando uma bela dama da sociedade assumindo outro nome, Bella.

A trama que apresenta uma história de amor, vingança e transformação conquistou fãs ao redor do mundo. A novela foi exibida em diversos países fazendo com que a protagonista colecionasse admiradores do seu trabalho, inclusive no Brasil.