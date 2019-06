Magazine Marilia Mendonça está grávida de cinco semanas, diz colunista O pai é o namorado de Marilia, Murilo Huff, goiano de apenas 23 anos, que é uma das revelações do mundo sertanejo. A cantora concedeu entrevista recentemente ao POPULAR

A cantora Marilia Mendonça, de 23 anos, está grávida de cinco semanas. A informação, divulgada neste sábado (22), é do colunista Leo Dias, que afirma ter ligado para a artista e que ela confirmou a gestação do seu primeiro filho. O pai é o namorado de Marilia, Murilo Huff, goiano de apenas 23 anos, que é uma das revelações do mundo sertanejo. O casal, inclusive, lançou...