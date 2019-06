Magazine “Marighella” pode estrear no Brasil no Dia da Consciência Negra pesar da informação, a Paris Filmes ainda não divulgou oficialmente a data de estreia do longa, que conta com Seu Jorge, Adriana Esteves, Bruno Gagliasso e Humberto Carrão no elenco

O filme Marighella, dirigido por Wagner Moura, pode estrear no Brasil no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. A informação foi divulgada pelo cineasta Kléber Mendonça Filho, que assistiu ao longa no Festival de Cinema de Sydney, na Austrália, no domingo.“Multidão, com forte presença de brasileiros, no Festival de Cinema de Sydney, para ouvir Wagner Moura depois...