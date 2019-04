Magazine Marido conta que cantora Thaeme tentou parto normal durante 39 horas A cantora deu à luz nesse sábado (20)

Com uma foto no Instagram, a cantora Thaeme anunciou neste sábado, 20, o nascimento de sua filha, Liz Marioto. No entanto, foi o seu marido, Fábio Elias, que contou na rede social os desafios do parto. Thaeme deu à luz no Hospital São Luiz, em São Paulo. "Queria falar desta grande mulher chamada Thaeme e também de todas as mulheres do mundo que têm a coragem de ...