(Foto: Reprodução/Twitter)

Estadão Conteúdo



O cantor Mariano, que faz dupla sertaneja com Munhoz, anunciou na noite desta segunda-feira, 30, que testou positivo para o novo coronavírus. Ele afirmou pelos stories do Instagram que está assintomático, mas seu irmão (cujo nome não foi divulgado) está com suspeitas de também ter sido infectado. "Ele teve alguns sintomas essa semana, passou mal e está internado", disse. Mariano vinha publicando alguns vídeos do que fazer na quarentena e reforçou a importância das pessoas redobrarem os cuidados. "Fiquem em casa. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas o negócio não está brincadeira", afirmou.