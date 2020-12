Magazine Mariana Rios e Gusttavo Lima negam affair após colunista confirmar romance Segundo a assessoria do cantor sertanejo, os dois não viajaram juntos para Angras dos Reis, no Rio de Janeiro

Tanto Mariana Rios, 35, quanto Gusttavo Lima, 31, negam a história de romance e envolvimento, confirmada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Segundo a assessoria do cantor sertanejo, os dois não viajaram juntos para Angras dos Reis, no Rio de Janeiro. Mas a coincidência do destino chamou a atenção de internautas, já que ambos estão solteiros. O sertan...