Magazine Maria Eugênia, TomChris e Xexéu se reúnem para show beneficente A apresentação está marcada para se iniciar a partir das 19 horas

Os cantores Maria Eugênia (foto), TomChris e Xexéu fazem show beneficente nesta quarta-feira, de arrecadação de fundos para a Associação Paralímpicos do Futuro (Apaf). A apresentação está marcada para se iniciar a partir das 19 horas, no Clube do Oficiais, com ingresso a R$ 60. No repertório, os cantores abrem espaço para a MPB e relembram, claro, composições que marc...