Os cantores Maria Eugênia (foto), Artu e Valter Mustafé são as atrações ao microfone nesta semana do Projeto Goiânia Canto de Ouro. As apresentações diárias no palco do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro seguem até sábado, sempre às 21 horas. No domingo, às 19 horas, seguindo o projeto dos novos nomes da MPB Goiana, as atrações são Criolin, Zonai MC, Grafite Jor...