'Maria do Bairro' e 'A Usurpadora' vão entrar no catálogo da Globoplay

"Maria do Bairro", "Marimar", "A Usurpadora" e outras novelas mexicanas que fizeram sucesso no SBT vão entrar para o catálogo do Globoplay. O anúncio foi feito nesta quinta (10) pela plataforma. Dentre os títulos latino-americanos, o primeiro a ser disponibilizado, a partir desta segunda (14), é a série "Rubi", remake da novela mexicana homônima de 2004. Exibida pela Televi...