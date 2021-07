Magazine Mari Fernandez & DJs Mad Dogz fazem mistura de piseiro com beat Sucesso na internet e dos streaming, Mari Fernandez lança música com trio de DJs Mad Dogz; trabalhos tiveram gravação em um circo em Goiânia

Se você acompanha as chamadas trends (tendências em inglês) das redes sociais em que famosos e anônimos executam coreografias para seguidores com trilhas sonoras que grudam na mente, com certeza já escutou o trecho “Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama”. A letra faz parte da canção Não, Não Vou, da rainha do piseir...